09 Августа 2021
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Экономика Свердловская область
льняное масло, ургэу, продукт (2021) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Специалисты УрГЭУ помогли уральскому бизнесу в создании нового продукта - качественного льняного масла

То, что специалисты УрГЭУ постоянно помогают предпринимателям Среднего Урала в подготовке различных документов, консультируют по множеству вопросов экономического характера известно давно. Но, оказывается, сотрудники ведущего экономического вуза могут оказать вполне реальную помощь в организации нового производства, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприниматель из Свердловской области решил выпускать пищевое льняное масло и обратился в связи с этим в Единый лабораторный комплекс УрГЭУ. Его предложение было в том, чтобы разработать Технические условия для производства данного продукта. В принципе лён для Свердловской области не редкое растение. Его выращивают в Талицком, Байкаловском, Каменском и других. Но сорт предназначенный именно для производства масла, до сего времени не выращивался. Но, как показала практика, в условиях Свердловской области с одного гектара можно получить до 900 килограммов льняного масла.

льняное масло, ургэу, продукт(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Директор ЕЛК Уральского государственного экономического университета, кандидат ветеринарных наук Наталья Кольберг рассказала, как специалисты разрабатывали технические условия. «В первую очередь мы изучили лен, который предполагалось использовать в качестве сырья. Определили какие именно части растения наиболее подходят – стебли, цветы, листья. Были получены показатели безопасности, в том числе по грибковой обсемененности, токсичности, аминокислотному составу, сделан микробиологический посев. После чего разработали формулы и технические условия», – пояснила Наталья Кольберг.

Когда завершился основной этап разработки продукта, с помощью холодного и горячего отжима, было выделено масло. «После получения масла мы провели экспертизы и исследования, благодаря которым удалось у него убрать горький привкус. По результатам разработок и улучшению технологий, продукт вышел качественным, мягким и приятным на вкус. А также без запаха, без примесей, нерафинированный, не дезодорированный. Технология запатентована. Все условия выверены в ЕЛК УрГЭУ», – подытожила Наталья Кольберг.

Уже в 2020 году была запущена пробная партия масла, а уже в январе 2021 производство вышло на промышленный уровень. Теперь жители Урала могут его приобрести в местных магазинах. Отметим, что полезность льняного масла известна по всему миру. Любители здорового образа жизни или заядлые гурманы зачастую делают выбор в пользу этого полезного продукта, который теперь производят и в Свердловской области.

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Теги: ургэу, льняное масло,



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