Специалисты УрГЭУ помогли уральскому бизнесу в создании нового продукта - качественного льняного масла

То, что специалисты УрГЭУ постоянно помогают предпринимателям Среднего Урала в подготовке различных документов, консультируют по множеству вопросов экономического характера известно давно. Но, оказывается, сотрудники ведущего экономического вуза могут оказать вполне реальную помощь в организации нового производства, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприниматель из Свердловской области решил выпускать пищевое льняное масло и обратился в связи с этим в Единый лабораторный комплекс УрГЭУ. Его предложение было в том, чтобы разработать Технические условия для производства данного продукта. В принципе лён для Свердловской области не редкое растение. Его выращивают в Талицком, Байкаловском, Каменском и других. Но сорт предназначенный именно для производства масла, до сего времени не выращивался. Но, как показала практика, в условиях Свердловской области с одного гектара можно получить до 900 килограммов льняного масла.

Директор ЕЛК Уральского государственного экономического университета, кандидат ветеринарных наук Наталья Кольберг рассказала, как специалисты разрабатывали технические условия. «В первую очередь мы изучили лен, который предполагалось использовать в качестве сырья. Определили какие именно части растения наиболее подходят – стебли, цветы, листья. Были получены показатели безопасности, в том числе по грибковой обсемененности, токсичности, аминокислотному составу, сделан микробиологический посев. После чего разработали формулы и технические условия», – пояснила Наталья Кольберг.

Когда завершился основной этап разработки продукта, с помощью холодного и горячего отжима, было выделено масло. «После получения масла мы провели экспертизы и исследования, благодаря которым удалось у него убрать горький привкус. По результатам разработок и улучшению технологий, продукт вышел качественным, мягким и приятным на вкус. А также без запаха, без примесей, нерафинированный, не дезодорированный. Технология запатентована. Все условия выверены в ЕЛК УрГЭУ», – подытожила Наталья Кольберг.

Уже в 2020 году была запущена пробная партия масла, а уже в январе 2021 производство вышло на промышленный уровень. Теперь жители Урала могут его приобрести в местных магазинах. Отметим, что полезность льняного масла известна по всему миру. Любители здорового образа жизни или заядлые гурманы зачастую делают выбор в пользу этого полезного продукта, который теперь производят и в Свердловской области.