09 Августа 2021
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окно (2018) | Фото:Накануне.RU

В Сургуте врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка, упавшего с высоты четвертого этажа

В Сургутской травматологической больнице врачи спасли жизнь двухлетнего мальчика, упавшего с высоты четвертого этажа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.

У ребенка были диагностированы ушиб конечностей, грудной клетки, легких, органов средостения, разрыв селезенки. Врачи в экстренном порядке провели диагностику и уже через 10 минут после поступления маленького пациента операционная бригада располагала полной информацией о его состоянии. По словам заведующего хирургическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы, руководителя Центра торакальной хирургии Владимира Корженевского, ребенка осматривали сразу несколько специалистов: хирург, нейрохирург и травматолог.

"Это позволяет мгновенно определиться с последовательностью действий. Часто пациентам требуется несколько операций на разных участках. Мы должны быстро сориентироваться и расставить приоритеты – что является более срочным. Все задействованные бригады работают слаженно, как единый механизм", - прокомментировал ситуацию Корженевский.

В случае с пострадавшим ребенком обошлись одной абдоминальной операцией. Её выполнила хирург с 40-летним стажем Татьяна Мкртычева. После операции ребенок провел пять дней в реанимации на ИВЛ. Врачи боролись с травматической пневмонией, развившейся на фоне ушиба органов дыхания. Сейчас маленький пациент идет на поправку и переведен в обычную палату.

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Теги: ребенок, высота, падение, четвертый этаж



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