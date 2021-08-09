09 Августа 2021
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Общество Челябинская область
РМК Арена (2021) | Фото: РМК

В Челябинске презентовали концепцию "РМК-Арены"

Русская медная компания представила концепцию новой спортивной арены в Челябинске. Внешний вид объекта разработали проектировщики из Италии. Он станет одним из трех центров будущего спортивного города на северо-западе города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Общая площадь здания – 35 тысяч квадратных метров, еще 10 тысяч квадратных метров займет подземная парковка. Фасад арены будет в стиле хай-тек: в оформлении используют стекло и металл. На фасаде также разместятся два больших видеоэкрана.

В разработке проекта РМК Арены задействованы три бюро из России, Италии и Австрии. Проектировщики из Италии предложили концепцию и визуализацию объекта, внешний вид и техническое решение фасада разработало австрийское бюро. Российские проектировщики будут заниматься адаптацией проекта под российские нормы.

"Это первые рендеры будущей РМК Арены. Уже разработан и согласован фасад и внешний вид. Над внутренним оформлением и планировкой здания мы сейчас работаем", - рассказал представитель генерального подрядчика Алексей Байда.

РМК Арена(2021)|Фото: РМК

Уникальная спортивная арена на пять тысяч зрителей вместит основной манеж и три универсальных зала для игровых видов спорта – волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол и другие, а также шесть локаций для единоборств, в том числе малую арену. Для посетителей в РМК Арене будет работать фитнес-клуб, кафе и медицинский центр. В среднем её смогут посещать до ста тысяч человек в месяц.

В строительство арены будет инвестировано 4 млрд рублей, из них 3,5 млрд будет направлено на проектирование и строительство, 500 млн рублей – на благоустройство всей территории спортивного города.

"На площадке арены планируется создать систему подготовки спортсменов от детского возраста до профессиональных клубов. Объект станет тренировочной базой для нескольких детских спортивных школ, любительских и профессиональных команд. При этом РМК Арена будет открыта для массовых занятий всех категорий горожан" – рассказал директор РМК Арены Николай Сандаков.

РМК Арена(2021)|Фото: РМК

Также в спортивном городе появится Центр тенниса и Центр экстремальных видов спорта. Весь спортивный город будет объединён благоустройством и связан с городским бором новым пешеходным мостом. Проектирование объекта уже идёт.

Строительство начнется в 2021 году. Завершатся работы к концу 2023 года.

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Теги: РМК, арена, объект, строительство,



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