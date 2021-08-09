Путину предложили уволить главу Минприроды: "Министр есть, а вот природы нет - сгорела"

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов предложил президенту России уволить министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова из-за пожаров, которыми объята республика (а дым от них заволок уже, кажется, всю страну).

"Предложил президенту Владимиру Путину принять меры в отношении главы Минприроды Александра Козлова. Никто не снимает ответственности с местных властей, но мы знаем, где деньги и кто их распределяет. Министр, отвечающий за природу, у нас есть, а вот природы нет – сгорела, - пишет Тумусов в своем Telegram-канале. - Да, мы столкнулись со стихией. Но к этому столкновению мы шли 3 десятилетия, лишая себя защиты, хотя я каждый год по много раз говорил об этом с трибуны Госдумы. Число лесников в стране сокращено в 45 раз: было 450 тысяч – осталось 10 тысяч. К каким еще последствиям этого могло привести?".

Парламентарий добавил, что также он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой создать программу по реабилитации пострадавших от пожаров и задымления: "Фактически это вся республика и соседние регионы. Если не сделать этого сейчас, то эпидемия коронавируса в ближайшие годы покажется детской шалостью: отсроченные последствия задымления огромных территорий покажут себя в статистике раковых и других заболеваний".

Также он написал запрос на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой о проверке массовых сообщений о поджогах лесов (в том числе, возможно, при помощи авиатехники): "Поджоги могут быть выгодны недропользователям. Я не знаю, правда ли это, но, когда сгорел миллион гектаров леса, исключать уже ничего нельзя".

Напомним, сегодня в Якутии был введен режим ЧС. Тем временем жители Уральского региона жалуются на запах гари и едкую дымку – метеорологи говорят, что это принесло дым от горящих лесов, расположенных на тысячи километров восточнее.