Великобритания ввела санкции против Гуцериева

Великобритания ввела персональные санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева за поддержку властей Белоруссии.

В документе на сайте британского правительства говорится, что Гуцериев использовал для этого "свои бизнес-интересы".

Также бизнесмен назван "одним из основных частных инвесторов в Белоруссии" и "давним соратником" президента страны Александра Лукашенко.

В июне санкции против Гуцериева ввел ЕС. Речь идет о документе, введенном как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair. После введения санкций Гуцериев решил выйти из "Русснефти".