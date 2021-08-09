09 Августа 2021
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Политика За рубежом
Михаил Гуцериев (2019) | Фото: Юрий Чичков для Forbes

Великобритания ввела санкции против Гуцериева

Великобритания ввела персональные санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева за поддержку властей Белоруссии.

В документе на сайте британского правительства говорится, что Гуцериев использовал для этого "свои бизнес-интересы".

Также бизнесмен назван "одним из основных частных инвесторов в Белоруссии" и "давним соратником" президента страны Александра Лукашенко.

В июне санкции против Гуцериева ввел ЕС. Речь идет о документе, введенном как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair. После введения санкций Гуцериев решил выйти из "Русснефти".

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Теги: великобритания, михаил гуцериев, санкции



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