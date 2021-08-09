"Ситуация меняется": Путин высказался об отстранении российских спортсменов из-за допинга

Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции "проводил" в Японию российских паралимпийцев (Паралимпиада стартует 24 августа) Президент напутствовал их словами о надеждах на победы спортсменов, которые теперь должны поддержать достижения олимпийцев (последние сегодня как раз возвращаются домой).

Президент напомнил о ситуации с предыдущими Паралимпиадами: в 2016-м в Рио-де-Жанейро российских спортсменов из-за обвинения в применении допинга просто отстранили, в 2018-м разрешили выступать под нейтральным флагом международного союза паралимпийцев. На этот раз сборная выступит под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР) – по аналогии с командой ОКР. Такие же команды будут выступать и в Пекине в 2022-м, и только со следующих летних Игр спортсмены смогут вернуться к выступлениям под триколором.

"Все мы помним о несправедливом отстранении паралимпийской команды России от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдными решениями приостановить членство Паралимпийского комитета России. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства в спорт. К счастью, ситуация меняется", - заявил Путин спортсменам.