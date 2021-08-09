09 Августа 2021
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Экономика Свердловская область
Газопровод, газификация, село, деревня (2020) | Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Региональным оператором газоснабжения в Свердловской области стал "ГАЗЭКС"

На Среднем Урале определен региональный оператор газоснабжения. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева им стало открытое акционерное общество "ГАЗЭКС".
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Приоритетными задачами в данном направлении является бесплатная подводка газа до границ расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов домовладений. Правительством РФ разработана соответствующая "дорожная карта", предусматривающая реализацию через единого оператора газификации. Им определяется собственник Единой системы газоснабжения или газораспределительная организация, имеющая крупнейший имущественный комплекс газораспределительных сетей на территории региона. Именно он в дальнейшем берет на себя решение всех задач и ответственность за газификацию территорий.

В большинстве субъектов России выполнять эту функцию будет "Газпром". Однако, как пояснили в областном МинЖКХ, Средний Урал в число таких регионов не входит, поскольку "Газпром" тут практически не представлен.

"Крупнейшей газораспределительной организацией в Свердловской области является "ГАЗЭКС". В дальнейшем взаимоотношения с единым оператором газификации, то есть с ПАО "Газпром", будут выстраиваться именно через эту компанию. Прежде всего, это взаимодействие будет касаться финансовых вопросов, а именно финансирования проектов социальной газификации и компенсации затрат газораспределительных организаций на строительство и ввод в эксплуатацию новых внутрипоселковых газопроводов", - прокомментировал первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Напомним, в июле на Среднем Урале был создан штаб по развитию газификации и газоснабжения.

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Теги: оператор, газоснабжение, Свердловская область



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