В Екатеринбурге следователи навестили ребенка, с которым мать выпрыгнула из окна

Екатеринбургские следователи навестили двухлетнего ребенка, который пострадал от падения из окна 4 августа. В тот день мать малыша, находясь в неадекватном состоянии, попыталась покончить с собой и выпрыгнула из окна с сыном на руках.

"Задачами Следственного комитета России являются оперативное и качественное расследование наиболее общественно опасных тяжких и особо тяжких преступлений, а также профилактика преступности. При этом в своей деятельности следователи СК России принимают меры к возможной помощи лицам, попавшим в беду, пострадавшим от преступных посягательств. Защита прав детей, решение вопросов по организации реабилитации потерпевших несовершеннолетних – одно из приоритетных направлений работы СКР", - заявили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения СКР.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи ребенка удалось спасти и сейчас его жизни ничто не угрожает. Сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области навестили малыша в больнице и передали через медиков подарок – полезный развивающий конструктор.

Расследование уголовного дела о покушении на убийство продолжается. В ходе следствия устанавливаются, в том числе, причины и условия, которые привели к инциденту (в частности, выясняются условия, в которых воспитывается ребенок), и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.