09 Августа 2021
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Общество За рубежом
самолет-амфибия Бе-200 (2012) | Фото:

Греция попросила у России второй Бе-200 для тушения пожаров

Глава МИД Греции Дендиас запросил у России второй самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров.

Министр в своем аккаунте в Twitter написал, что эта тема поднималась в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении многочисленных природных пожаров в Греции. Греки уже признали, что самолет-амфибия оказался самым эффективным средством авиации для борьбы с огнем.

В Греции установилась 40-градусная жара, власти призывают жителей "избегать любых действий, которые могут вызвать пожар".

Ранее сообщалось, что на Родосе между деревнями Сорони и Толос загорелись леса. Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень Псинфос и Марица.

Кроме того, лесные пожары вспыхнули в пригороде Афин, в районе Варибоби. Пожарные спасли более 300 человек, чьи дома окружил огонь.

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Теги: греция, бе-200, лесные пожары



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