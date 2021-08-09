Греция попросила у России второй Бе-200 для тушения пожаров

Глава МИД Греции Дендиас запросил у России второй самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров.

Министр в своем аккаунте в Twitter написал, что эта тема поднималась в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении многочисленных природных пожаров в Греции. Греки уже признали, что самолет-амфибия оказался самым эффективным средством авиации для борьбы с огнем.

В Греции установилась 40-градусная жара, власти призывают жителей "избегать любых действий, которые могут вызвать пожар".

Ранее сообщалось, что на Родосе между деревнями Сорони и Толос загорелись леса. Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень Псинфос и Марица.

Кроме того, лесные пожары вспыхнули в пригороде Афин, в районе Варибоби. Пожарные спасли более 300 человек, чьи дома окружил огонь.