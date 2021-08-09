Ни одно из предприятий, расположенных вблизи Байкала, не соответствует экологическим требованиям Минприроды - Росприроднадзор

Ни одно из предприятий, расположенных вблизи Байкала, не соответствует экологическим требованиям Минприроды, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью "Ведомостям".

Приказ Минприроды, о котором говорит Радионова, утверждает нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную экосистему озера и приводит перечень вредных веществ.

"Пока они просто не могут достигнуть установленного норматива", - заявила Радионова.

В начале августа этого года стало известно, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал Россию остановить ослабление режима охраны озера Байкал.

Российским властям рекомендовано пригласить на озеро международную миссию для обсуждения проблем.

Комитет выразил беспокойство в связи с разрешением временно расширить диапазон допустимых колебаний уровня Байкала в 2,3 раза. Обеспокоенность также вызвали неконтролируемая застройка побережья и ситуация с отходами Байкальского ЦБК.

Подробный отчет о выполнении решения по Байкалу Россия должна предоставить к февралю 2022 года. В случае неисполнения озеро может быть включено в перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.