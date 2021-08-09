Ни одно из предприятий, расположенных вблизи Байкала, не соответствует экологическим требованиям Минприроды - Росприроднадзор

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО
Байкальский ЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат (2012) | Фото: gdb.rferl.org

Ни одно из предприятий, расположенных вблизи Байкала, не соответствует экологическим требованиям Минприроды - Росприроднадзор

Ни одно из предприятий, расположенных вблизи Байкала, не соответствует экологическим требованиям Минприроды, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью "Ведомостям".

Приказ Минприроды, о котором говорит Радионова, утверждает нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную экосистему озера и приводит перечень вредных веществ.

"Пока они просто не могут достигнуть установленного норматива", - заявила Радионова.

В начале августа этого года стало известно, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал Россию остановить ослабление режима охраны озера Байкал.

Российским властям рекомендовано пригласить на озеро международную миссию для обсуждения проблем.

Комитет выразил беспокойство в связи с разрешением временно расширить диапазон допустимых колебаний уровня Байкала в 2,3 раза. Обеспокоенность также вызвали неконтролируемая застройка побережья и ситуация с отходами Байкальского ЦБК.

Подробный отчет о выполнении решения по Байкалу Россия должна предоставить к февралю 2022 года. В случае неисполнения озеро может быть включено в перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: росприроднадзор, байкал, экология, светлана радионова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети