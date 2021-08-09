"Ноябрьскнефтегаз" восполнил рыбные запасы сибирских рек

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" организовал выпуск 2,7 млн мальков пеляди в Обь-Иртышский бассейн. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, процесс проходил под контролем представителей Росрыболовства.

Молодь выращена на Маромском рыборазводном заводе в Югре. Средняя навеска – 2,6 грамма, при этом масса отдельных особей достигала 10–12 граммов. Согласно многолетним наблюдениям специалистов, мальки пеляди расплываются по всей Оби и ее притокам.

Восполнение водных биоресурсов – часть экологической программы, которую реализуют нефтяники. "Помогая сохранять видовое разнообразие Обь-Иртышского бассейна, мы вносим свой вклад в сохранение экосистемы Ямала и Югры", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.