В Госдуму осенью попытаются внести поправки в Семейный кодекс о защите семьи - сенатор

Осенью в Госдуму попытаются внести законопроект о поправках в Семейный кодекс, защищающие семью. Об этом написала на своей странице сенатор Маргарита Павлова.

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Она сообщила, что состоялось итоговое заседание подкомитета Совета Федерации по внесению изменений в Семейный кодекс под руководством сенатора Елены Мизулиной. Межведомственная рабочая группа действует на основании постановления председателя СФ Валентины Матвиенко от 2 декабря 2020 года, когда из Госдумы были отозваны два законопроекта - законопроект Крашенинникова-Клишаса о ювенальных экспресс-судах и просемейный "проект семи сенаторов". Создание подкомитета СФ по главе с Мизулиной было одним из результатов этого компромисса, заявлял тогда председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев. Он признавал, что проект семи сенаторов был сырым и был внесен срочно только для противодействия законопроекту Крашенинникова-Клишаса.

Всего подкомитет провел 15 заседаний, обсудив более 80 предложений от общественности и власти. Главные цели нового законопроекта, отмечает Павлова, следующие:

• реализовать новые конституционные положения в части, касающейся защиты семьи и ребенка;

• убрать из законодательства все ювенальные ловушки;

• закрепить доктрину презумпции добросовестности родителей.

Особое внимание уделено лишению родительских прав, которое становится крайней, исключительной мерой семейно-правовой ответственности только при доказанной вине родителей, а не при любых обстоятельствах, когда так решит опека. В частности, разработан исчерпывающий перечень оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей. Вопрос отобрания ребенка у родителей решается по решению суда о лишении либо ограничении родительских прав, что не исключает защиты ребенка в экстренных ситуациях, например при преступном поведении родителя.

"Семейный кодекс должен стать просемейным! В ближайшее время будет сформирован итоговый текст законопроекта, направлен для получения отзывов в федеральные структуры. План - внести законопроект в осеннюю сессию", - написала Павлова.

Напомним, год назад "законопроект семи сенаторов" раскритиковали в Правительстве, дав на него отрицательный отзыв под предлогом заботы о правах ребенка. Главным объектом критики стало то, что детей нельзя легко отбирать у родителей.

Действующий Семейный кодекс имеет очевидные "ювенальные закладки". Так, в ст. 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. А в ст. 64 говорится, что "родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия". То есть опека ставится НАД семьей.