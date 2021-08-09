В Якутии из-за горящих лесов ввели режим ЧС

В Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Указ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.

Документ необходим для выделения из бюджета финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюеля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для получения федеральных средств.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии не становится лучше. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии сгорел 31 дом и 12 хозпостроек. Эвакуированы 79 человек, в том числе 60 детей.

Кроме того, жители села Кальвицы Кобяйского улуса покинули свои дома. Огонь находится в четырех километрах от населенного пункта. Также пожары подошли близко еще к 14 селам.

Ранее в Якутию прибыла военная техника инженерной роты Минобороны, которая будет использоваться на тушении пожаров.