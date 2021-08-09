09 Августа 2021
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Экономика В России
калий добыча сильвинит уралкалий удобрения (2011) | Фото: snimkiby.net

Госдума приняла обращение к правительству из-за роста цен на удобрения

Несмотря на парламентские каникулы, в Госдуме сегодня собрался совет палаты, он принял решение об обращении к председателю правительства в связи с ростом цен на удобрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации. Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания", - рассказал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что депутаты попросили Михаила Мишустина взять ситуацию на контроль.

 В июле этого года стало известно о планах правительства зафиксировать цены на минеральные удобрения. На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко обсуждались планы о заморозке цен до 31 октября 2021 года, чтобы фермеры могли закупиться по приемлемцм ценам для посева озимых.

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Теги: госдума, рост цен, удобрения, обращение



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