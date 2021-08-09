В Челябинске мужчина с сигнальной ракетницей пытался ограбить банк

В Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить банк. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел днем 6 августа. В отделение банка на улице Комарова зашел мужчина, который потребовал от сотрудников отдать ему деньги. Мужчина угрожал предметом похожим на сигнальную ракетницу.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину и передали сотрудникам полиции. У подозреваемого изъяли орудие совершения преступления.

Известно, что 43-летний местный житель ранее уже был за имущественные преступления.