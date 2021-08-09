В Прикамье новый антирекорд по числу умерших от коронавируса

В Пермском крае установлен очередной антирекорд по смертям пациентов с коронавирусом за сутки, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным оперштаба, за сутки умерло 38 пациентов с COVID-19. Общее число летальных случаев с начала пандемии составило 3 489.

Всего за сутки новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 478 человек. Среди заболевших - 200 пациентов мужского пола, 278 — женского, 76 заболевших - дети. От 15 до 29 лет — 76 человек, от 30 до 49 лет — 168 человек, 93 в возрасте 50–64 и 65 человек старше 65 лет.

Общее число заболевших составляет 77 310 человек.

Госпитализированы 3 533 пациента с COVID-19: 180 из их — на ИВЛ. Доля свободного коечного фонда от развернутого — 17,8%.