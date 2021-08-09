УБРиР оштрафовали на 200 тысяч за ненадлежащую рекламу карты

Свердловское УФАС признало ненадлежащей рекламу одной из дебетовых карт "Уральского банка реконструкции и развития".

Как сообщили Накануне.RU в региональном антимонопольном ведомстве, к ним обратился заявитель, который рассказал, что в рекламе карты, распространявшейся в интернете, было указано, что ее обслуживание составляет 0 рублей. Но после оформления со счета уральца списали деньги, которые, как потом выяснилось, были удержаны за обслуживание карты.

Свердловским УФАС было установлено, что для бесплатного обслуживания карты необходимо выполнить определенные условия, которые отражены на официальном сайте УБРиР, но не указаны в рекламе. Таким образом, оказался искажен смысл информации об условиях обслуживания карты, что вводит в заблуждение потребителей.

Антимонопольщики посчитали, что реклама распространялась в интересах УБРиР, поэтому именно банк является рекламодателем и подлежит привлечению к административной ответственности. Кредитная организация оштрафована на 200 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно банк "Русский стандарт" заплатил 550 тысяч за два звонка свердловчанам без их согласия.