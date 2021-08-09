"День наоборот как ЛГБТ-пропаганда". На Урале детский санаторий обвинили в принуждении мальчиков надевать платья

Детский санаторий "Талый ключ", расположенный в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди молодого поколения, которому в рамках развлекательной программы устроили "День наоборот". В этот день мальчики и девочки менялись одеждой и использовали косметику по своему усмотрению. Многие дети с удовольствием участвовали и даже фотографировались на память, в то время как родители начали бить тревогу, обвиняя организаторов санатория в пропаганде сексуальных меньшинств.

Как рассказала мать одного из мальчиков Юлия Малыгина в эфире телеканала "Крик", ее ребенок не захотел участвовать в развлекательной программе, однако его сверстники "оказывали на него давление и заставляли присоединиться к "ритуалу".

"Практически силком заставляют это делать. Это противоречит здравому смыслу и конституции, которая запрещает пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних", - заявил обеспокоенный родитель.

Выяснилось, что "День наоборот" является уже установленной программой в санатории. В связи с этим Свердловский Совет отцов принял решение обратиться в прокуратуру для дальнейшей проверки действий сотрудников "Талый ключ" на соответствие поправок в Конституцию и указу о стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал УралLIVE со ссылкой на председателя регионального совета Вячеслава Бальцевича.

"Какие цели преследовало это мероприятие? Кто допустил наличие такой программы? У нас же везде все четко регламентировано. Кто спросил у родителей, что с их детьми будет проводиться подобное? Я воспринимаю случившееся как угрозу продолжения моей фамилии, моего рода, в том числе и дальнейшего существования нашего социума", - заявил Бальцевич.

По его словам, в советские времена подобные мероприятия в действительности расценивались как игра, однако в современных реалиях в таких играх появляется другой контекст. Не помогает ситуации и "Неделя гордости ЛГБТ", а также "Дни толерантного рисунка", которые проводились в Екатеринбурге. Помимо этого председатель совета акцентирует внимание и на наличие ресурсного центра ЛГБТ в уральской столице, который "благодарит на своих страницах Уральский федеральный университет — за предоставляемые площадки, для возможности транслировать эти ценности на студенческую общественность".

"В советское время в детских лагерях были дни самоуправления, когда детям предлагали роли педагогов, воспитателей, вожатых, директоров школ. Что в нас тогда воспитывалось? Ответственность, соучастие в этом процессе. Чтобы мы понимали, чем нам придется заниматься завтра. Детям даже не надо рассказывать со стороны родителей, какую угрозу мы сейчас увидели. Надо просто спросить — что ты вынес полезного из этого мероприятия? В каком направлении ты начал думать? И что говорили организаторы, участники? И когда прокуратура ответит со своей стороны, и дети ответят, вот тут картинка и должна сложиться — довольно нелицеприятная. В случае, если проверку проведут непредвзято", - заявил Бальцевич.