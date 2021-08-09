"День наоборот как ЛГБТ-пропаганда". На Урале детский санаторий обвинили в принуждении мальчиков надевать платья

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
летний отдых, дети, летний лагерь (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"День наоборот как ЛГБТ-пропаганда". На Урале детский санаторий обвинили в принуждении мальчиков надевать платья

Детский санаторий "Талый ключ", расположенный в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди молодого поколения, которому в рамках развлекательной программы устроили "День наоборот". В этот день мальчики и девочки менялись одеждой и использовали косметику по своему усмотрению. Многие дети с удовольствием участвовали и даже фотографировались на память, в то время как родители начали бить тревогу, обвиняя организаторов санатория в пропаганде сексуальных меньшинств.

Как рассказала мать одного из мальчиков Юлия Малыгина в эфире телеканала "Крик", ее ребенок не захотел участвовать в развлекательной программе, однако его сверстники "оказывали на него давление и заставляли присоединиться к "ритуалу".

"Практически силком заставляют это делать. Это противоречит здравому смыслу и конституции, которая запрещает пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних", - заявил обеспокоенный родитель.

Выяснилось, что "День наоборот" является уже установленной программой в санатории. В связи с этим Свердловский Совет отцов принял решение обратиться в прокуратуру для дальнейшей проверки действий сотрудников "Талый ключ" на соответствие поправок в Конституцию и указу о стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал УралLIVE со ссылкой на председателя регионального совета Вячеслава Бальцевича.

"Какие цели преследовало это мероприятие? Кто допустил наличие такой программы? У нас же везде все четко регламентировано. Кто спросил у родителей, что с их детьми будет проводиться подобное? Я воспринимаю случившееся как угрозу продолжения моей фамилии, моего рода, в том числе и дальнейшего существования нашего социума", - заявил Бальцевич.

По его словам, в советские времена подобные мероприятия в действительности расценивались как игра, однако в современных реалиях в таких играх появляется другой контекст. Не помогает ситуации и "Неделя гордости ЛГБТ", а также "Дни толерантного рисунка", которые проводились в Екатеринбурге. Помимо этого председатель совета акцентирует внимание и на наличие ресурсного центра ЛГБТ в уральской столице, который "благодарит на своих страницах Уральский федеральный университет — за предоставляемые площадки, для возможности транслировать эти ценности на студенческую общественность".

"В советское время в детских лагерях были дни самоуправления, когда детям предлагали роли педагогов, воспитателей, вожатых, директоров школ. Что в нас тогда воспитывалось? Ответственность, соучастие в этом процессе. Чтобы мы понимали, чем нам придется заниматься завтра. Детям даже не надо рассказывать со стороны родителей, какую угрозу мы сейчас увидели. Надо просто спросить — что ты вынес полезного из этого мероприятия? В каком направлении ты начал думать? И что говорили организаторы, участники? И когда прокуратура ответит со своей стороны, и дети ответят, вот тут картинка и должна сложиться — довольно нелицеприятная. В случае, если проверку проведут непредвзято", - заявил Бальцевич.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: детский санаторий, ЛГБТ, переодевание, день наоборот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети