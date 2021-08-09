09 Августа 2021
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Общество За рубежом
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Стивен Кинг напишет книгу про пандемию коронавируса

Стивен Кинг намерен написать книгу об эпидемии коронавируса.

"Я хочу написать книгу, рассказывающую непосредственно о коронавирусе. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они проявят себя в романе, - рассказал писатель в эфире шоу The View.

Кинг рассказал, что пандемия оказала влияние на написание детектива "Билли Саммерс", который вышел на днях. Действие книги происходит в 2020 году. По сюжету герои отправляются в круиз, однако в 2020 году это было невозможно из-за введенных антикоронавирусных ограничений, поэтому писателю пришлось перенести события из 2020 в 2019 год, чтобы история выглядела правдоподобной, передает ТАСС.

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Теги: стивен кинг, пандемия, детектив



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