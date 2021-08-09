Лукашенко: Белоруссия признает Крым сразу после "последнего олигарха в России"

Белоруссия признает Крым в составе России, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", - сказал он в ходе "Большого разговора с президентом".

При этом лидер Белоруссии подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает", например, будапештская "декларация".

"Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное", - цитирует Лукашенко ТАСС.

Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия подписали президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кучма, премьер Великобритании Джон Мейджор и президент США Билл Клинтон.

Кроме того, аналогичные меморандумы тогда же были подписаны с Казахстаном и Белоруссией.. Основное отличие их заявлений от Меморандума состоит в отсутствии пункта об обязательных консультациях при возникновении спорных ситуаций.