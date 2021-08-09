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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Начальник Управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Алтынов Юрий Петрович (2014) | Фото: пресс-служба УМВД Тюменской области

Назначена дата апелляционного заседания по делу экс-руководителя УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова

Апелляцию на приговор экс-руководителю УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову будут рассматривать 31 августа, сообщили Накануне.RU в Тюменском областном суде.

"Тюменский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему начальнику УМВД Тюменской области Юрию Алтынову и экс-главе паспортно-визового центра регионального УМВД Валерию Калалбу, признанными виновными по делу о взятках. Заседание назначено на 31 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Алтынову вменяли получение взятки в виде iPhone, кожаной сумки "Монблан" и наручных часов фирмы "TAG Heuer". Он покинул пост в конце сентября того же года, это стало для его подчиненных неожиданностью. Генерал-майору грозило девять лет колонии. Алтынов оштрафован на 3,6 млн руб., ему пять лет запрещено занимать должности на госслужбе. Также он лишён звания генерал-майора полиции. Второй фигурант дела Валерий Калалб оштрафован на 1,6 млн руб. Оба остаются под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу.

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Теги: Юрий Алтынов, приговор, обжалование, Центральный райсуд Тюмени



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