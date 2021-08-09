В Кинешме после прививки умер работник Горэлектросети

В Кинешме (Ивановская область) умер 53-летний сотрудник Горэлектросети, которого якобы заставили сделать прививку от ковида под угрозой отстранения от работы, об этом сообщает информационный портал Кинешемец.RU.

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Причиной смерти указан разрыв аорты, но родные говорят, что он ничем не болел. После первого укола у него сильно ломило руку, после второго поднялась температура. Через две недели ему стало плохо, резко подскочило давление. Приехавшая скорая помощь помогла, но ночью он скончался.

Ранее врач Кирилл Зверев, сын академика РАН вирусолога Виталия Зверева, заявил о том, что температура после вакцинами - "это ненормально", а нормальных и безопасных вакцин нет.

Интересно, что в апреле после прививки от ковида умер глава села Казгулак Туркменского округа Ставропольского края Юрий Медведев. У него тоже случился внезапный разрыв аорты.

Напомним, в одном из писем с методическими рекомендациями Минздрав РФ сообщает, что все случаи заболевания после вакцинации, потребовавшие госпитализации, включая смерти, относятся к последствиям вакцинации. Впрочем, в России пока официально не зарегистрировано ни одного летального исхода от прививки.