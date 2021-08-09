09 Августа 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
сургут (2011) | Фото: Накануне.ru

Сургутский завод по стабилизации конденсата возобновил загрузку мощностей после пожара на ямальском заводе

Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) возобновил загрузку производственных мощностей, остановленную ранее после пожара на ямальском заводе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С 8 августа предприятие принимает и перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь с Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ). В настоящее время товарная продукция Сургутского ЗСК поступает в резервуарные парки и проходит паспортизацию", - сообщили Накануне.RU в "Газпром переработке".

В ближайшее время планируется начать отгрузку потребителям.

"Объём поступающего на Сургутский ЗСК сырья будет постепенно наращиваться по мере пуска технологических мощностей на ЗПКТ", - уточнили в организации.

Как сообщало Накануне.RU, пожар на ямальском заводе произошел 5 августа, около пяти часов утра по местному времени. Локализовать огонь удалось в 12.09, а полностью справиться – только к 8.00 6 августа. Из-за ЧП на предприятии была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Завод расположен недалеко от Нового Уренгоя и является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым - Пур - Тазовского региона. Также европейский газотранспортный оператор "Gascade" сообщил, что более, чем в два раза упал уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа". Цена на "голубое топливо" в Европе из-за пожара выросла.

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Теги: Сургутский ЗСК, завод, Газпром переработка,



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