Кандидаты в топ-менеджеры "Роскосмоса" проходят проверку на полиграфе

Кандидаты на ключевые должности в "Роскосмосе" проходят обязательное тестирование на полиграфе уже год, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он сообщил об этом в комментариях под собственным постом в Facebook с предложением вернуть расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Рогозин таким образом ответил на комментарий о том, что расстрелы не помогут в борьбе с коррупцией, эффективнее были бы "регулярный полиграф и полная прозрачность в собственности".

В июне Рогозин сообщил, что уголовные дела в ракетно-космической отрасли продолжат возбуждаться по "документам прошлых лет".

Ранее СМИ сообщили о новых уголовных делах, связанных с махинациями при строительстве на космодроме Восточный. В одном случае речь идет о должностных лицах АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" – благодаря им подрядчик получил за невыполненные работы по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. В другом случае речь идет о похищении 60 млн руб. по фиктивным документам.