В Магнитогорске будут судить местного жителя, покусавшего полицейского

В Магнитогорске будут судить местного жителя по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в июне при доставлении в отдел полиции за совершенное преступление, задержанный несколько раз укусил полицейского в область правого плеча и предплечья.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.