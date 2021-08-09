Власти ЦАР высоко оценили результаты сотрудничества с Россией в области таможенного контроля

Центральноафриканские власти подвели промежуточные итоги сотрудничества с Россией в области таможенного контроля. В Банги состоялось заседание с участием министра финансов и бюджета ЦАР Эрве Ндода, а также российских экспертов.

По договоренностям между странами в африканской республике работают специалисты из России. Такое сотрудничество необходимо для пополнения бюджета страны за счет контроля соблюдения выплат таможенных пошлин.

Россияне в том числе помогают местной таможенной службе в борьбе с контрабандой и незаконным пересечением границы. Примечательно, что на попытке ввоза в страну контрабандных товаров ранее неоднократно попадались сотрудники Многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Участники мероприятия признали эффективность кооперации и выразили уверенность, что плодотворное сотрудничество в этой сфере продолжится. Министр по итогам встречи предложил создать комитет для обмена данными для комплексного развития государственных институтов.

По просьбе центральноафриканских властей российские специалисты также работают с местными силовыми структурами. Инструкторы из РФ, которых западные СМИ нередко приписывают к «ЧВК Вагнера», организовали профессиональную подготовку для военных, полиции и жандармерии. В результате этого сотрудничества республика получила боеспособные подразделения, готовые защищать граждан и эффективно бороться с группировками бандитов.