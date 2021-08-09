09 Августа 2021
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Спорт Свердловская область
Якуб Коварж, вратарь ХК &quot;Автомобилист&quot; (2015) | Фото:https://ru.wikipedia.org

Вратарь "Автомобилиста" Коварж пропустит предсезонный турнир в Уфе

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" примет участие в Кубке Республики Башкортостан, который пройдет с 10 по 13 августа в Уфе.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в составе команды на этот предсезонный турнир отправились 29 хоккеистов. В их числе три вратаря, 11 защитников и 15 нападающих.

Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж продолжает проходить курс реабилитации в Германии. Также пропустит турнир в Уфе нападающий Станислав Бочаров, который вернулся в Екатеринбург, где займется лечением небольшого повреждения.

В Уфе екатеринбургская команда проведет три матча – 10 августа против местного "Салавата Юлаева", 11 августа против череповецкой "Северстали" и 13 августа против ярославского "Локомотива". Все игры пройдут во Дворце спорта на улице Зорге.

Из-за ситуации с COVID-19 на турнире смогут присутствовать не более 1000 зрителей. Чтобы попасть на матчи, понадобится свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщало Накануне.RU, недавно "Автомобилист" расторг контракт с защитником Максимом Березиным.

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Теги: Автомобилист, Коварж, турнир, Уфа



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