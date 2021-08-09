УрФУ и Лестех переходят на гибридный формат обучения студентов из-за коронавируса

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

УрФУ и Лестех переходят на гибридный формат обучения студентов из-за коронавируса

В Уральском федеральном университете, а также в Уральском государственном лесотехническом университете вводят гибридный формат обучения студентов. Решение связано с распространением коронавирусной инфекции, а также согласно рекомендациям Минобрнауки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, большие потоковые лекции будут проводиться дистанционно. Ранее мы также писали, что руководство вуза приняло решение заселять в общежития в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела.

Похожая ситуация и в УГЛТУ, где обучающимся необходимо будет предоставить документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, либо перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев, или противопоказания к вакцинации. При этом, на обучающихся Уральского лесотехнического колледжа, не достигших 18 лет на момент заселения в общежитие, эти правила не распространяются.

Аналогичные правила действуют и для допуска к очному формату обучения иностранных студентов, в том числе и обучающихся из Казахстана. Более того, на данный момент рассматривается вопрос о выделении иностранным гражданам отдельного общежития для их проживания на период обучения 2021/2022.

Образовательный процесс для всех остальных студентов будет проходить в смешенном формате. Так очно смогут обучаться только те, кто предоставил документ о прохождении вакцинации любой вакциной или медицинскую справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. Дистанционный формат предусмотрен для лиц, не прибывших на занятия, и ожидающих результатов тестов, не привившихся от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации COVID-19.

Для обучающихся заочной формы образовательный процесс также будет организован в дистанционной форме (если иное не будет предписано учредителем). При этом на несовершеннолетних первокурсников эти правила не распространяются.

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) с 1 сентября также предусмотрен смешанный режим: практические занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования, будут проходить очно с соблюдением всех профилактических мер. Лекции и семинары будут организованы в дистанционном формате с задействованием электронных образовательных ресурсов. Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения предусмотрен полностью в дистанционный формат обучения.

При заселении студентов в общежития также как и в других вузах будут учитываться наличие прививки от коронавируса. Уважительной причиной для ее отсутствия являются наличие официального медотвода или факт перенесенного заболевания в последние полгода. Кроме того, будет организована централизованная вакцинация всех заселяющихся, в том числе иностранных студентов.

При этом в остальных крупных университетах Свердловской области ситуация пока неоднозначная. В УрГУПС не смог оперативно прокомментировать вопрос Накануне.RU, в то время как Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), сообщил, что ждет указаний от Министерства просвещения.

Напомним, что Уральский государственный экономический университет принял решение не допускать к занятиям студентов, не привитых от коронавируса. Согласно сообщению, новые ограничения в УрГЭУ вступают в силу с 1 сентября 2021 г. Пропуск в университет будет осуществляться исключительно по QR-коду, оборудование для считывания которого установят на входе в учебное учреждение. Дистанционная форма обучение предоставляться не будет.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: УрФУ, Лестех, УГЛТУ, университет, формат обучения, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети