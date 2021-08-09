УрФУ и Лестех переходят на гибридный формат обучения студентов из-за коронавируса

В Уральском федеральном университете, а также в Уральском государственном лесотехническом университете вводят гибридный формат обучения студентов. Решение связано с распространением коронавирусной инфекции, а также согласно рекомендациям Минобрнауки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, большие потоковые лекции будут проводиться дистанционно. Ранее мы также писали, что руководство вуза приняло решение заселять в общежития в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела.

Похожая ситуация и в УГЛТУ, где обучающимся необходимо будет предоставить документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, либо перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев, или противопоказания к вакцинации. При этом, на обучающихся Уральского лесотехнического колледжа, не достигших 18 лет на момент заселения в общежитие, эти правила не распространяются.

Аналогичные правила действуют и для допуска к очному формату обучения иностранных студентов, в том числе и обучающихся из Казахстана. Более того, на данный момент рассматривается вопрос о выделении иностранным гражданам отдельного общежития для их проживания на период обучения 2021/2022.

Образовательный процесс для всех остальных студентов будет проходить в смешенном формате. Так очно смогут обучаться только те, кто предоставил документ о прохождении вакцинации любой вакциной или медицинскую справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. Дистанционный формат предусмотрен для лиц, не прибывших на занятия, и ожидающих результатов тестов, не привившихся от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации COVID-19.

Для обучающихся заочной формы образовательный процесс также будет организован в дистанционной форме (если иное не будет предписано учредителем). При этом на несовершеннолетних первокурсников эти правила не распространяются.

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) с 1 сентября также предусмотрен смешанный режим: практические занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования, будут проходить очно с соблюдением всех профилактических мер. Лекции и семинары будут организованы в дистанционном формате с задействованием электронных образовательных ресурсов. Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения предусмотрен полностью в дистанционный формат обучения.

При заселении студентов в общежития также как и в других вузах будут учитываться наличие прививки от коронавируса. Уважительной причиной для ее отсутствия являются наличие официального медотвода или факт перенесенного заболевания в последние полгода. Кроме того, будет организована централизованная вакцинация всех заселяющихся, в том числе иностранных студентов.

При этом в остальных крупных университетах Свердловской области ситуация пока неоднозначная. В УрГУПС не смог оперативно прокомментировать вопрос Накануне.RU, в то время как Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), сообщил, что ждет указаний от Министерства просвещения.

Напомним, что Уральский государственный экономический университет принял решение не допускать к занятиям студентов, не привитых от коронавируса. Согласно сообщению, новые ограничения в УрГЭУ вступают в силу с 1 сентября 2021 г. Пропуск в университет будет осуществляться исключительно по QR-коду, оборудование для считывания которого установят на входе в учебное учреждение. Дистанционная форма обучение предоставляться не будет.