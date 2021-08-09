СМИ: На объекте НЛМК произошел взрыв

В Липецке на Новолипецком металлургическом комбинате загорелась кровля на площади 40 квадратных метров.

Выезд пожарных был организован по повышенному номеру сложности, передает РИА Новости.

Пострадавших нет. Пожар локализован, его причины выясняются.

"Интерфакс" сообщает, что на кислородно-распределительном пункте НЛМК произошел взрыв, после чего обрушилась стена и загорелась кровля.

После инцидента была приостановлена работа кислородно-распределительного пункта, а также конвертерного цеха №2.