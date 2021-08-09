09 Августа 2021
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Общество За рубежом
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В полностью вакцинированном Гибралтаре произошел взрывной рост заболеваемости ковидом

В июле в Гибралтаре, где 100% населения было полностью вакцинировано от ковида, произошел взрывной рост заболеваемости.

В марте-июне на этой небольшой британской территории было зафиксировано лишь несколько десятков случаев за четыре месяца, то есть менее одного случая в день. В июле заболеваемость возросла до 30-40 в сутки, то есть в десятки раз. При этом в Гибралтаре проживают всего 34 тыс. человек. Для России это эквивалентно 100-150 тыс. новых случаев в сутки, что в 5-6 раз больше, чем есть по факту.

Правда, смерть от ковида зафиксирована всего одна, но за полтора года их было всего 95, а до начала вакцинации вообще почти не было.

Случай Гибралтара может доказывать, что никакой связи между вакцинацией и заболеваемостью нет? Даже при 100% привитых может произойти резкий рост заболеваемости. Что касается смертности, то необходимо знать общую смертность, поскольку значение имеет то, как ведется статистика умерших. Кроме того, большое значение имеет работа системы здравоохранения. Все это может снижать достоверность результатов о связи между вакцинацией и уровнем смертности от ковида.

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Теги: вакцинация, коронавирус, Гибралтар



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