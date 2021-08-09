09 Августа 2021
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Образование В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Учителей обяжут общаться с учениками в российских мессенджерах, – СМИ

Власти планируют принудительно перевести всех госслужащих и бюджетников на российское ПО: мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи (ВКС). С 2022 года это правило будет распространено на школы и вузы, так что преподаватели смогут общаться с учащимися и их родителями только через российские сервисы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на программу "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий". Этот документ в правительство направило Минцифры.

Эксперты отмечают, что переход на российские сервисы возможен, но по многим направлениям их разработка только началась, а 2022 год уже не за горами.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин видит в этой затее потенциал для изменения структуры экономики: "Торговля энергоресурсами не должна быть основной статьей нашего экспорта". Правда, энергоресурсы Россия поставляет на экспорт, а применение отечественного ПО планируется внутри страны. "Россия входит в пятерку стран-цифровых лидеров. Сложившаяся политическая ситуация, на мой взгляд, создает все условия для толчка в развитии отечественных цифровых компетенций. Желание государства импортозаместить цифровые продукты – это шанс для нашей индустрии, возможность занять в структуре экспорта те позиции, которые сейчас отданы сырьевой экономике. Глобальный энергопереход – это не миф: отказ человечества от углеводородов рано или поздно произойдет, и к этому нужно готовиться уже сейчас", - пишет Горелкин в своем Telegram-канале.

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Теги: по, мессенджер, бюджетники, чиновники



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