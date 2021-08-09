09 Августа 2021
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пожар, деревянный дом (2021) | Фото: 89.mchs.gov.ru

Число погибших на пожаре в Лабытнанги возросло до пяти: личность пятой жертвы устанавливается

Число погибших при пожаре в Лабытнанги выросло до пяти. Тело пятой жертвы обнаружили сотрудники МЧС при разборе и тушении завалов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В 11.50 на месте пожара обнаружены фрагменты тела пятого погибшего. Личность устанавливается", - сказано в сообщении.

Ранее в СКР и МЧС сообщали о четырех погибших. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ситуацию прокомментировала глава города Марина Трескова. Она сообщила, что причиной пожара стала "беспечность одного из жильцов".

"Шесть семей заселились в "Семь лиственниц", остальные разместились у родственников. 10 человек в отпуске. В беде никого не оставим! Поможем в кратчайшие сроки восстановить документы. Приняла решение о выплате материальной помощи из резервного фонда Администрации города для приобретения самого необходимого. Погорельцы остались не только без крова, но и имущества", - написала она в соцсетях.

пожар, деревянный дом(2021)|Фото: 89.mchs.gov.ru

Напомним, в пожарную часть сообщение о возгорании в жилом многоквартирном деревянном доме по ул. Гагарина, 41 поступило в 1.50. На месте вызова пожарные были уже через несколько минут. Однако на тот момент дом уже был полностью объят пламенем - наблюдалось горение кровли по всей площади - 50 "квадратов". Это говорит о том, что пожарным сообщили о пожаре поздно. К тушению пожара было привлечено 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России.

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Теги: пожар, деревянный дом, Гагарина 41 , погибшие



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2021 08:55 Мск В Лабытнанги четыре человека погибли во время пожара в деревянном доме


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