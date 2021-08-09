09 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Возбуждено уголовное дело. На озере Тургояк во время прогулки на катамаране три человека получили ожоги

В Челябинской области в отношении владельца катамарана, на котором в результате возгорания три человека получили ожоги, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 6 августа на озере Тургояк. Во время прогулки на катамаране, в котором находилось семь пассажиров, аккумулятор, расположенный по правому борту вышел из строя. В результате две женщины и ребенок 10 лет получили ожоги тела.

Известно, что у маломерного моторного судна не было бортового регистрационного номера. Мужчина имел право управления моторным судном длиной не более 20 м исключительно в некоммерческих целях.

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Теги: Тургояк, катамаран, уголовное дело,



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