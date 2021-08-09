09 Августа 2021
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Скалодром для детей и подростков во дворе по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Депутат гордумы Вихарев помог с установкой скалодрома на детской площадке Екатеринбурга

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог жителям двора по ул. Стачек, 55 с установкой скалодрома для детей и подростков. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

"На детской площадке не хватало развлечений для ребят постарше, которым уже неинтересны горки и карусели. Жители обратились ко мне с просьбой поддержать их идею об установке скалодрома", - рассказал депутат.

Скалодром для детей и подростков во дворе по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев


По его словам, школьники оценили новое развлечение еще на этапе установки, когда при монтаже пытались на него забраться. При этом часть работ на себя взяли сами жильцы, которые собственными силами проложили резиновое покрытие вокруг скалодрома, качелей и горок на детской площадке.

Напомним, что около месяца назад Вихарев также поспособствовал ремонту школы № 114 в микрорайоне Эльмаш. Как отчитался политик, на выделенные деньги рабочие провели косметический ремонт коридоров помещения школы и отремонтировали крыльцо. Позже основатель медицинской фракции Екатеринбурга подарил центральной городской больнице №23 новый Largus, который будет служить для неотложной помощи пациентам и выездов врачей на дом.

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Теги: Вихарев, скалодром, детская площадка, Екатеринбург



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