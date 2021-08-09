В России сдача квартир в аренду перестала приносить прибыль

Россияне перестали получать прибыль от сдачи в аренду квартир, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные ЦИАН и Банка России.

По данным аналитиков, доходность от сдачи квартир в городах миллионниках опустилась до 5,6% годовых.

При этом средняя ставка по вкладу (сроком от года; данные ЦБ) — 5,46 процентного пункта (п.п.), то есть доходность аренды на 0,14 п.п. выше.

Таким образом, сдавать квартиру выгоднее, чем нести деньги в банк. Однако получаемые доходы от аренды не обгоняют текущие темпы инфляции, то есть арендодатели с трудом "выходят в ноль" из-за обесценивания денег.

Ранее сообщалось, что Минстрой до конца 2021 года намерен внести в Госдуму законопроект, призванный вывести из "серой" зоны российских арендодателей. В правительстве декларируют благие намерения: обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, но на практике главная цель выглядит как сбор налогов.

Эксперты отмечают, что в тени находится до 90% рынка арендного жилья в стране. Они полагают, что "легализация" выльется в повышение цен на съемное жилье в пределах 13% - именно столько сегодня должны платить законопослушные арендодатели с доходов от сдачи квартир.