"И правят в этом мире откровенная ложь, хайп, хейт, троллинг, буллинг" – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал пресс-конференцию (она называется "Большой разговор") в день годовщины президентских выборов, которые состоялись в прошлом году. Этот же день стал началом массовых акций протеста, которые постепенно были подавлены и сошли на нет.

За этот год Лукашенко порядком ополчился на медиапространство. "И правят в этом мире откровенная ложь, хайп, хейт, троллинг, буллинг и прочие коммуникативные новации", - начал он свое выступление перед журналистами.