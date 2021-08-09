09 Августа 2021
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Политика Свердловская область В России
Госдума, государственная дума (2018) | Фото: nakanune.ru

Свердловский избирком зарегистрировал 55 кандидатов на выборы в Госдуму

В избирательной комиссии Свердловской области озвучили последние сводные данные о регистрации кандидатов на предстоящие выборы депутатов Госдумы.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, по сведениям на 9 августа по семи одномандатным избирательным округам области выдвинулся 61 кандидат. Большая часть – 58 кандидатов – выдвинулась от 11 политических партий. Еще трое пошли в порядке самовыдвижения.

"Документы для регистрации представили 58 кандидатов, все представители политических партий. Три кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения, документы на регистрацию в окружные комиссии не представили", - уточнили в избиркоме.

В комиссии добавили, что на сегодняшний день зарегистрированы 55 кандидатов от 11 политических партий.

Напомним, что выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.

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Теги: избирком, кандидаты, выборы, Госдума



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