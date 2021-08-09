CDC считает, что необходимо перестать выдавать вакцинацию как лучшую защиту от коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считает, что необходимо срочно пересмотреть информационную политику о вакцинации и перестать выдавать ее как лучшую защиту от коронавируса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренний документ CDC.

Как уже сообщало Накануне.RU, глава CDC Рошель Валенски заявила, что вакцинированные тоже передают дельта-штамм вируса.

В документе CDC отмечается, что нужно убедить общество постоянно теперь носить маски, несмотря на вакцинацию, так как "вакцинированные, инфицированные "дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые". Также говорится о том, что общественность убеждена, что вакцины больше не работают в должной мере, и нужны более высокие дозы. Поэтому задача властей противоречива: принуждать к вакцинации и одновременно внушать, что она не спасает.

В мае вакцинированным в США разрешили не носить маски.

В стране на сегодня вакцинировано около 70% населения. Несмотря на это, в США резко выросла заболеваемость ковидом. Если в начале июля было по 13-14 тыс. новых случаев в день, то в начале августа - около 100 тыс. Смертность тоже увеличилась, хотя ее рост из-за инерции пока отстает от роста заболеваемости, - примерно с 250 до 450 в день.

Интересно, что чиновники из системы здравоохранения США предупреждают: заболеваемость и смертность от ковида будут расти дальше, если темпы вакцинации не будут увеличены. Хотя нынешний взрывной рост опровергает корреляцию между низкой заболеваемостью и смертностью и высокой долей вакцинированных.