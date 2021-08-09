Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на удалёнку студентов без прививки от коронавируса

Минобрнауки России рекомендует вузам переводить на удаленку студентов, которые не привьются к 1 сентября. Также на удаленное обучение в рекомендациях, утвержденных ведомством, предлагается переводить и тех учащихся, кто имеет медицинский отвод, передает ТАСС.

Рекомендации были утверждены еще 29 июля.

"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", - говорится в документе.

"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> организовывать образовательный процесс в соответствии с формами обучения без перевода обучающихся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию), а также без ограничения доступа в помещения организации учебного, производственного назначения - для обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев", - рекомендуют вузам.

Ранее уже ряд вузов заявлял, что допускать на занятия будут только вакцинированных студентов. По аналогичному принципу предлагается допускать студентов в общежития. Правда, в обоих случаях есть казусы: некоторым первокурсникам на момент начала занятий еще не будет 18 лет, а несовершеннолетних в России не прививают.