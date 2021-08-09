В Екатеринбурге стартует подготовка проекта по размещению трамвайной линии до "Новокольцовского"

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ДТП с трамваем. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

В Екатеринбурге стартует подготовка проекта по размещению трамвайной линии до "Новокольцовского"

Маршрут по трамвайной линии до нового жилого района "Новокольцовский" протянется от трамвайного кольца на ул. Юлиуса Фучика, после чего проследует по ул. Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару. Ключевое постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, согласно планам трамвайная ветка должна дополнить сеть линий наземного метро. Это в дальнейшем снизит транспортную загруженность до удаленной от центра территории.

На данный момент на месте "Новокольцовского" идет строительство Деревни Универсиады. После проведения Всемирных летних студенческих игр, площадка со всеми общежитиями и спортивными объектами станет кампусом УрФУ, который окажется в самом центре развивающегося района.

Напомним, что в начале июля прошла торжественная церемония закладки первого камня перед началом его строительства. Участники церемонии расписались на пяти кирпичах и уложили кладку. В будущем она, вероятнее всего, станет своеобразным арт-объектом в новом районе.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Новокольцовский, трамвайная линия, Екатеринбург, постановление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети