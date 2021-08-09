В Екатеринбурге стартует подготовка проекта по размещению трамвайной линии до "Новокольцовского"

Маршрут по трамвайной линии до нового жилого района "Новокольцовский" протянется от трамвайного кольца на ул. Юлиуса Фучика, после чего проследует по ул. Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару. Ключевое постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, согласно планам трамвайная ветка должна дополнить сеть линий наземного метро. Это в дальнейшем снизит транспортную загруженность до удаленной от центра территории.

На данный момент на месте "Новокольцовского" идет строительство Деревни Универсиады. После проведения Всемирных летних студенческих игр, площадка со всеми общежитиями и спортивными объектами станет кампусом УрФУ, который окажется в самом центре развивающегося района.

Напомним, что в начале июля прошла торжественная церемония закладки первого камня перед началом его строительства. Участники церемонии расписались на пяти кирпичах и уложили кладку. В будущем она, вероятнее всего, станет своеобразным арт-объектом в новом районе.