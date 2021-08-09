Стелу "Город трудовой доблести" в Челябинске откроют в ноябре

Стелу "Город трудовой доблести" в Челябинске планируют открыть 4 ноября. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Авдеева, работы проводятся в соответствии с дорожной картой. Состоялась закупка стелы, заключен контракт на подготовку проектной документации по таким работам, как фундамент и мощение гранитной плиты.

Завершить все работы планируется к 1 ноября. Открытие стелы должно состоятся 4 ноября.

Напомним, 2 июля Владимир Путин объявил о присвоении статуса "Город трудовой доблести" 20 российским городам, жители которых ковали Победу в Великой Отечественной войне. В список включены Челябинск и Магнитогорск. В июле прошлого года было принято решение установить в Челябинске стелу в честь присвоения звания "Город трудовой доблести".