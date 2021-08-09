Первый после возобновления авиасообщения рейс из России сел в Хургаде

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде.

Рейс с 298 российскими туристами на борту сел в понедельник около 08:40 (09:40 мск).

В Хургаде 9 августа также ожидается прибытие первого после возобновления авиасообщения рейса авиакомпании "Россия", сообщает ТАСС.

Кроме того, первый спустя почти шесть лет российский самолет прибудет в понедельник и в Шарм-эш-Шейх.

Напомним, авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии назвала случившееся терактом.

11 апреля 2018 года после двухлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом. Тогда речь шла лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

8 июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты.