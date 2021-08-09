09 Августа 2021
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светлана алексиевич нобелевская речь (2015) | Фото:

В Белоруссии из школьной программы убрали произведения Алексиевич, Солженицына и Набокова

Министерство образования Белоруссии изменило школьную программу по литературе для 11-го класса.

Так, школьники не будут изучать произведения нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич (ранее они изучались в разделе "Русскоязычная литература Белоруссии"), произведения другого нобелевского лауреата – Александра Солженицына – перенесены в список для дополнительного чтения. Также из программы убрали произведения Владимира Набокова.

Мнения российских писателей об этой инициативе разделились в зависимости от их взглядов. Так, писатель и поэт Дмитрий Быков сказал "Эху Москвы" что здравого смысла в этом решении не видит, но видит некоторую пользу, мол, если творчество Алексиевич полностью запретят, тогда ее тексты прочтут все.

Противоположное мнение у писателя Захара Прилепина: "С точки зрения здравого смысла, эстетики, литературных иерархий - абсолютно разумное решение". "Радищева, Чернышевского и Герцена, кстати, тоже нет - хотя это не меньшие величины, чем Солженицын. Ребенок должен получить основной прогосударственный, смыслообразующий контекст русской словесности", - полагает этот автор.

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Теги: светлана алексиевич, александр солженицын, владимир набоков, школьная программа, литература



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