В аэропортах Сибири задержали более 50 авиарейсов из-за дыма от пожаров и тумана

Более 50 утренних рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропортах сибирских городов.

Причиной в том числе стал туман и дым от лесных пожаров, передает ТАСС.

В Красноярске задержали 20 рейсов. В Кемерово пока не могут приземлиться три самолета из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга.

Четыре самолета из Москвы и Симферополя, которые должны были сесть в Иркутске, отправлены в Улан-Удэ и Читу. Также задержаны два рейса из Новосибирска.

Из аэропорта Иркутска задержали вылет более десяти рейсов из-за тумана, передает РИА Новости. В соцсетях пользователи сообщают о том, что здание иркутского аэропорта переполнено.

"Тайга.Инфо" сообщает, что в Иркутске приостановлены вылеты шести рейсов. В аэропорту пояснили, что рейсы задерживаются из-за дыма от лесных пожаров и сильного тумана.

Ранее в ЯНАО дым от якутских пожаров парализовал работу аэропортов и накрыл несколько городов и районов.

Кроме того, дым от лесных пожаров ограничивает видимость в аэропорту якутского города Мирный, поэтому авиакомпания S7 ("Сибирь") приостановила продажу билетов на рейсы в Мирный и из него с вылетом до 11 августа,