В УрФО обманутых дольщиков нет только в Курганской области

Уральский полпред Владимир Якушев во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске рассказал, в каком из регионов округа нет обманутых дольщиков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В УрФО по обманутым дольщикам нет проблемы только в Зауралье, немного случаев – в Тюменской области, в остальных регионах такие случаи есть.

"Вариантов решения несколько. Более сильный застройщик, во-вторых, дом стоит построенный, но нет документов, жители не могут получить квартиры. Как правило, такие истории – очень запутанные, двойные продажи могут быть, но тут серьёзную роль играют региональные власти.

Что касается вопроса проблемных домов в целом, произошла реформа, изменившая ситуацию, когда дольщик находился в прямых отношениях с застройщиком.

"Красивая реклама, хорошее предложение, дольщик отдаёт деньги и не получает квартиру. Слава Богу, реформа состоялась. В УрФО – хорошие показатели строительства жилья по проектному финансированию. Недавно встречался с руководителем уральского филиала ЦБ, он мне предоставил статистику профильную. Хорошие показатели", - сказал Якушев.