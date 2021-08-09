Аэропорт Нового Уренгоя возобновил работу в штатном режиме - смог сдуло

Аэропорт Нового Уренгоя возобновил работу в штатном режиме, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным онлайн-табло, несколько рейсов еще значатся задержанными, но они были перенесены с предыдущего дня. Также задержан рейс авиакомпании "Газпром авиа" до Москвы, но в воздушной гавани пояснили, что это чартерный рейс и решение о полетах принимает авиакомпания. Оно не связано с метеоусловиями.

"Смог рассеялся. Недостаточной видимости больше нет. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ограничения в крупнейшем аэропорту Ямала действовали четыре дня. Ситуация с обеспечением прав пассажиров была на контроле уральской транспортной прокуратуры.