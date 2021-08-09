Уральский полпред рассказал, когда уйдёт в предвыборный отпуск

Уральский полпред Владимир Якушев во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске рассказал, когда уйдёт в предвыборный отпуск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По федеральному закону, я должен уйти в отпуск в тот момент, когда будет зарегистрирован список "Единой России". Визит в Югру будет, но уже в качестве кандидата в депутаты Госдумы и главы региональной группы", - сказал Якушев.

Напомним, ранее "Единая Россия" озвучила имена политиков, вошедших в территориальную группу №9, которая включает в себя Курганскую область, а также регионы "тюменской матрёшки" – Тюменскую область, Югру и Ямал. Лидером списка стал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, ранее возглавлявший Тюменскую область и Минстрой РФ. За ним идёт врио замсекретаря генсовета "Единой России", экс-глава Ямала и Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.