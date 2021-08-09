Познер про допинговые санкции: "Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили"

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал выступление россиян на Олимпиаде в Токио, скандал с оценками Дины Авериной (художественная гимнастика) и допинге в российском спорте.

Познер полагает, что пятое место нашей страны в негласном медальном зачете – это объективная оценка состояния спорта в России на данный момент, это место сходится с прогнозом телеведущего. Он не исключает, что если бы художественные гимнастки завоевали золотые медали, то россияне смогли бы занять четвертое место в зачете.

"Это такие виды спорта, где субъективизм играет очень большую роль. Художественная гимнастика, спортивная гимнастика — нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Авериным", - сказал Познер в интервью "Матч ТВ".

Он не исключает, что мотив мог быть политическим, но это ничего не меняет: "Вполне возможно. Тут можно гадать сколько угодно. И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем. Мне кажется, эти разговоры бессмысленны. Да, так случилась. Что же делать? Не первый раз и не последний".

Познер также считает санкции в отношении России за использование допинга справедливыми и возмущается тем, что никто из спортивных чиновников в нашей стране не понес публичного наказания (да и непубличного тоже) за ситуацию с допингом (экс-министр спорта Виталий Мутко, например, теперь возглавляет "ДОМ.РФ").

"На мой взгляд недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны — это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром", - заключает журналист.