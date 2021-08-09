В Перми самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку из-за пассажирки, которой стало плохо на борту

Самолет "Уральских авиалиний", летящий из Москвы в Омск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Большое Савино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

Лайнер приземлился в 6.57 по местному времени. На борту находилось 229 человек, в числе которых 22 несовершеннолетних.

Причиной внепланового приземления стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Женщине оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали в одну из больниц Перми.

В 8.10 по местному времени самолет покинул Пермь и улетел в Омск.