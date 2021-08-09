09 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор убийце студента у бара "Американка"

В Екатеринбурге вынесен приговор молодому человеку за убийство студента техникума в центре города. Его надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 12 сентября 2020 года возле бара "Американка" в уральской столице: пьяный житель Ирбита поссорился с ранее незнакомым ему студентом и нанес тому не менее 10 ударов ножом. Пострадавший скончался на месте.

Убийца скрылся, но был задержан "по горячим следам" в квартире у своего знакомого в поселке Уктус.

Как уточнили в надзорном ведомстве, подсудимый своей вины не признавал. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Отбывать срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: студент, убийство, Американка, суд, Екатеринбург



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